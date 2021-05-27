Ein Wohnwagen-Hausboot-Hybrid im HärtetestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.05.2021: Ein Wohnwagen-Hausboot-Hybrid im Härtetest
42 Min.Folge vom 27.05.2021Ab 12
An Land ist es ein Wohnwagen und im Wasser ein Hausboot: das Caravanboat. Der Kaufpreis des luxuriösen Gefährts liegt bei 130.000 Euro. Doch rentiert sich die Investition? Moderatorin Seraphina macht den Wohnwagen-Hausboot-Härtetest.
