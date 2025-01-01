Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Der LEGO-Lamborghini
89 Min.Ab 12
Im tschechischen Kladno findet mitten in der Corona-Zeit ein Geheimprojekt von LEGO statt: Der Bau eines 1:1 Modells des neuen Lamborghini - bestehend aus über 400.000 Lego-Steinen. Der neue Super-Racer soll absolut detailgetreu sein und mit einer ganz besonderen "Außenhaut" versehen werden. "Abenteuer Leben" hat das streng geheime Vorhaben exklusiv über zwei Jahre lang begleitet. Und: BBQ-Büffel Kalle Drews
