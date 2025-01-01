Thema u. a.: Urlaubsduell an der Adria: Kroatien oder Italien?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Urlaubsduell an der Adria: Kroatien oder Italien?
91 Min.Ab 12
Der Reisetrend dieses Sommers: mit dem Auto Richtung Süden zu fahren. Der erste Halt am Mittelmeer ist oft die Adria. Doch wo lässt sich der Urlaub am besten verbringen? In Italien bei Pizza und Rotwein zwischen Bibione und Jesolo oder auf dem gegenüberliegenden Küstenstreifen, in den idyllischen Buchten Kroatiens? "Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz hat das herausgefunden. Und: Sabrina im Ps Fieber / Überschwemmungsland Deutschland - und wie wir uns alle schützen können
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins