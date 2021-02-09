Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
43 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 12

Profi-Handwerker Thompson Plonner bastelt für "Abenteuer Leben" ausgeklügelte DIY-Verstecke, in welchen das eigene Hab und Gut sicher aufbewahrt werden soll. Anschließend soll Einbruch-Profi und ehemaliger Berufsverbrecher Hammed nach den Wertgegenständen suchen. Wird er die Verstecke entdecken? Und: Cozy at home

