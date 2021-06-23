Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Snacks mit Suchtfaktor: Neues für die Chips-Nation

Kabel Eins
Folge vom 23.06.2021
42 Min.
Ab 12

In Deutschland landen jährlich 532 Millionen Packungen Chips in den Einkaufswagen. Damit der beliebte Snack jedoch auf Dauer nicht zu langweilig wird, checkt Koch Patrick vielversprechende Rezepte aus dem Netz, in denen Chips aus allem gemacht werden - nur nicht aus Kartoffeln. Ist der Suchtfaktor bei den Alternativen genauso hoch?

