Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.02.2021: Süße Sünden - sexy Desserts vom Küchenchef
43 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12
Von Creme, Eis, Schokolade, bis hin zu Frucht - Chefkoch Thomas Fesenmair zeigt vier sündige Dessert-Varianten, die die Sinne anregen. Die perfekte Verführung zum Valentinstag! Und: China Akkusauger Test
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins