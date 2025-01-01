Thema u. a.: Die Trucker Babes packen ausJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Die Trucker Babes packen aus
94 Min.Ab 12
"Abenteuer Leben" fühlt den Trucker Babes Jana, Tamara, Tinka, Julia und Manuela auf den Zahn. Dabei beweisen die Frauen Schlagfertigkeit und verraten sogar das ein oder andere Geheimnis. Und: Die neuesten Helfer fürs Auto / Rudi baut einen XXL Schwimmteich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins