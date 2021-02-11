Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erntefrisch auf den Tisch: Rote Bete

Kabel Eins
Folge vom 11.02.2021
42 Min.
Ab 12

Die Rote Bete ist auf Platz vier der gesündesten Gemüsesorten der Welt! In ihr steckt ein ganz besonderer Stoff, der der Knolle nicht nur ihre charakteristische rote Farbe gibt, sondern auch überaus gesund ist. Aber das ist längst noch nicht alles. Die rote Bete ist eine echte Powerrübe. "Abenteuer Leben" zeigt, was alles in ihr steckt! Und: JKNK Winter Spezial: Ungarische Gulaschsuppe

