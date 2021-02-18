Das Quäntchen mehr Geschmack: Asien-GerichteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.02.2021: Das Quäntchen mehr Geschmack: Asien-Gerichte
Folge vom 18.02.2021
Eine der besten Köchinnen Münchens ist Lilly Schumann. Die Chefköchin und Wirtin des Edelrestaurants "La Boheme" hat philippinische Wurzeln. Diesmal zeigt die Köchin, wie sie drei Asia-Gerichte mit jeweils einem einzigen Trick veredelt. Und: So i(s)st Deutschland Update 2021
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
