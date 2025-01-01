Thema u. a.: Resteverwertung: vom Schweinebraten zum Pulled Pork BurgerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Resteverwertung: vom Schweinebraten zum Pulled Pork Burger
43 Min.Ab 12
Ein knuspriger Schweinebraten mit Dunkelbiersauce, Apfelrotkohl und Kartoffelbrei - das leckere Fleischstück gilt zu Recht als der beliebteste Braten der Deutschen. Doch was tun, wenn die Hälfte übrig bleibt? Profikoch Dirk Hoffmann zeigt, was man aus den Resten vom Sonntagsbraten noch zaubern kann: einen Pulled Pork Burger mit Rotkohl-Chutney und Kartoffelpüree-Brötchen.
