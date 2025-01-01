Thema u. a.: Grillkohletest mit Ruhrpottgriller DavidJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
42 Min.Ab 12
David Nöcker aus dem Ruhrpott ist in der deutschen BBQ-Szene ein Star, seine Meinung zählt. Für "Abenteuer Leben" testet der Grill-Experte verschiedene Kohlesorten: Holzkohlebriketts, gestückelt oder in Würfelform. Welche Glut ist am besten für das Grillgut?
