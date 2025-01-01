Thema u. a.: Das beste Bier DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Das beste Bier Deutschlands
42 Min.
Im Schwarzwald befindet sich eine kleine Privatbrauerei, die ein ganz besonderes Bier herstellt. Mit über 600 Auszeichnungen weltweit kann sich das Unternehmen immer wieder gegen die großen Namen durchsetzen. Was ist das Geheimnis hinter diesem Bier? Dirk Hoffmann hat das herausgefunden.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
