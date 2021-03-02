Tiefkühlkost-Perlen: Die Asia-PfanneJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.03.2021: Tiefkühlkost-Perlen: Die Asia-Pfanne
44 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 12
Die beliebtesten Asia-Wok-Gerichte gibt es auch als Fertiggerichte im Supermarkt. Aber schmecken die auch? Die Experten Trang und Tân aus dem "Yee Chino" Restaurant in München haben Sojasauce im Blut! Sie bereiten die verschiedenen Asia-Pfannen-Produkte zu und machen den Geschmackstest. Wie fällt das Fazit der beiden Chefköche am Ende aus? Und: Döner wie noch nie
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
