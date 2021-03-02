Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Tiefkühlkost-Perlen: Die Asia-Pfanne

Kabel Eins
Folge vom 02.03.2021
Tiefkühlkost-Perlen: Die Asia-Pfanne

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.03.2021: Tiefkühlkost-Perlen: Die Asia-Pfanne

Folge vom 02.03.2021
Ab 12

Die beliebtesten Asia-Wok-Gerichte gibt es auch als Fertiggerichte im Supermarkt. Aber schmecken die auch? Die Experten Trang und Tân aus dem "Yee Chino" Restaurant in München haben Sojasauce im Blut! Sie bereiten die verschiedenen Asia-Pfannen-Produkte zu und machen den Geschmackstest. Wie fällt das Fazit der beiden Chefköche am Ende aus? Und: Döner wie noch nie

