Thema u. a.: Pimp my kitchen - neue Küche für kleines GeldJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.11.2021: Thema u. a.: Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld
42 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12
Aktuell liegen Folien und Sprays, um im Alleingang zuhause Küche und Co. aufzupimpen, voll im Trend. Doch gelingt das Ergebnis im Alleingang in den eigenen vier Wänden? Handwerker Kenny und Reporterin Julia haben das herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins