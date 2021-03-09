Döner Hacks mit Felicitas ThenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.03.2021: Döner Hacks mit Felicitas Then
Felicitas Then zeigt heute, dass es nicht immer der klassische Döner sein muss: Deshalb bereitet sie Sushi Kebab, Döner Burger und einen Salty Caramel Dürüm zu. Wie schneiden die Variationen beim Geschmackstest ab? Und: DIY Design Sofa Bett.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
