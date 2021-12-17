Thema u. a.: Fußballtricks 3.0Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.12.2021: Thema u. a.: Fußballtricks 3.0
Im Internet finden sich jede Menge Videos von Profifußballern mit scheinbar unmöglichen Trickshots. Manche davon sind tatsächlich echt und zeigen bestes Können, bei einigen wird aber auch gemogelt. Nur welche Videos sind fake und welche echt? "Abenteuer Leben" macht zusammen mit den Freestylern Camile und Gianna den großen Fake-Check.
