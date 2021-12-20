ABENTEUER LEBEN - TÄGLICH - 2021 - BOF 043Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.12.2021: ABENTEUER LEBEN - TÄGLICH - 2021 - BOF 043
42 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12
Die Deutschen lieben Chips - für 40 Prozent von ihnen muss der Snack einmal die Woche sein. Jährlich werden 532 Millionen Packungen gesnackt. Die Kartoffel als Grundlage ist zwar die Nummer Eins, aber da geht noch mehr: Patrick findet im Netz vielversprechende Rezepte für neue und ungewöhnliche Chips. Er checkt, ob der Suchtfaktor hier genauso hoch ist wie bei der klassischen Variante.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins