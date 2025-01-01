Thema u. a.: Das Geheimnis des Earl-Grey-TeesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Das Geheimnis des Earl-Grey-Tees
42 Min.Ab 12
Was könnte es sein, dass der berühmte Earl Grey-Tee und Parfüms gemeinsam haben? Es ist eine ganz bestimmte Frucht, die nur in einem schmalen Küstenstreifen der Reggio-Calabria wächst: die Bergamotte. "Abenteuer Leben" hat sich auf die Spuren der wertvollen Frucht begeben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins