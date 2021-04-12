Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die besten Thai-Suppen von einer native Köchin

Kabel Eins
Folge vom 12.04.2021
Die besten Thai-Suppen von einer native Köchin

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.04.2021: Die besten Thai-Suppen von einer native Köchin

43 Min.
Ab 12

Pratina Kross ist stolze Besitzerin eines thailändischen Restaurants sowie einer Thai-Kochschule. Mit ihren köstlichen Gerichten sorgt sie für echtes Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden. "Abenteuer Leben" verrät sie, wie man sowohl klassische als auch exotische Rezepte ganz einfach nachkochen kann. Und: Kleines Bad ganz groß

