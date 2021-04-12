Die besten Thai-Suppen von einer native KöchinJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.04.2021: Die besten Thai-Suppen von einer native Köchin
43 Min.Folge vom 12.04.2021Ab 12
Pratina Kross ist stolze Besitzerin eines thailändischen Restaurants sowie einer Thai-Kochschule. Mit ihren köstlichen Gerichten sorgt sie für echtes Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden. "Abenteuer Leben" verrät sie, wie man sowohl klassische als auch exotische Rezepte ganz einfach nachkochen kann. Und: Kleines Bad ganz groß
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins