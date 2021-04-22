Mallorca öffnet seine Tore - Urlaub in PandemiezeitenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.04.2021: Mallorca öffnet seine Tore - Urlaub in Pandemiezeiten
44 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Viele Deutsche träumen während der Corona-Pandemie von einem Pfingsturlaub auf Mallorca. Doch auch wenn der Sommer immer näher rückt, bleiben bislang viele Fragen offen. Wie könnte so ein Urlaub im Ausland aussehen? Und welche Möglichkeiten haben die Urlauber wirklich?
