Folge vom 23.04.2021: Koch-Duell: Die Kohl-Roulade - Deutschland vs. Türkei
43 Min.
Patrick und Aynur treten im Koch-Duell gegeneinander an. Wer bereitet die bessere Roulade zu? Patrick versucht sich an einem typisch deutschen Rezept, während Aynur eine türkische Version auf den Teller zaubert.
