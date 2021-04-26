Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.04.2021: 5 Minuten Gerichte im Test
44 Min.Folge vom 26.04.2021Ab 12
Julia testet raffinierte Rezeptvideos aus dem Internet. Laut den Clips lassen sich diese Gerichte in nur fünf Minuten zubereiten. Welche Küchen-Hacks erleichtern das Kochen und wovon sollte man lieber die Finger lassen? Und wie schneiden die Speisen am Ende geschmacklich ab? Und: Terrassen- und Balkonreinigung leicht gemacht / GoG Brathähnchen Calzone
