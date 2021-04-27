Neue Speisen für die ChipsnationJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.04.2021: Neue Speisen für die Chipsnation
Chips zählen zu den beliebtesten Snacks der Deutschen. Rund 532 Millionen Packungen finden sich hierzulande pro Jahr in den Einkaufswägen. Koch Patrick Diehr testet Rezept-Ideen aus dem Internet mit diversen Ersatzprodukten. Doch können diese Kartoffel-Alternativen geschmacklich mit dem Original mithalten? Und: Best of Konservencheck - Fastfood
