Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.04.2021: DIY Hochbeete
44 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12
"Abenteuer Leben" zeigt Tipps und Tricks, wie man Hochbeete in den verschiedensten Variationen ganz einfach selbst bauen und bepflanzen kann. Egal ob für den Garten, den Balkon oder das Fensterbrett: Hier ist für jeden etwas dabei, denn Gemüse oder Kräuter anbauen ist überall möglich. Und: Blitz-Spargel mit Schnitzel
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins