Folge vom 12.03.2021: Kenny baut eine Küche aus Paletten
Folge vom 12.03.2021
DIY-Handwerker Kenny steht vor seiner nächsten Herausforderung. Kumpel Mike wünscht sich eine neue Küche, hat aber nur ein kleines Budget zur Verfügung und möchte teilweise auch Dinge wiederverwenden. Ob Kenny die Küche aus Holzkisten und Paletten gelingt?
