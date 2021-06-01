Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Das Quäntchen mehr Geschmack - Deutsche Küche

Kabel EinsFolge vom 01.06.2021
Das Quäntchen mehr Geschmack - Deutsche Küche

Das Quäntchen mehr Geschmack - Deutsche KücheJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.06.2021: Das Quäntchen mehr Geschmack - Deutsche Küche

42 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12

Chefköchin Lilly Schuhmann liebt es, klassische Rezepte neu zu interpretieren und ein wenig aufzupimpen. Gemeinsam mit der Wirtin des Restaurants "La Boheme" nimmt sie sich drei traditionelle deutsche Gerichte vor, die mit ein paar kleinen Tricks zur echten Geschmacksexplosion werden. Doch wie gelingen Schnitzel, Gulasch, Currywurst und Co. am besten? Und: JKNK Lasagne

Alle verfügbaren Folgen