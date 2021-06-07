Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.06.2021: Kochen mit Chips
42 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 12
Sie sind goldgelb und knusprig: Kartoffelchips. Zum Fernsehabend gehören sie für viele zwingend dazu, aber finden sie ihren Platz auch in der Küche? Profi-Koch Patrick Diehr aus Prisdorf bei Hamburg macht den Check. Kochen mit dem Snack - super Idee mit Suchtfaktor oder ein No-Go? Und: Echtzeitkochen Pasta Carbonara
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins