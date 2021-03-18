Dirk Hoffmann testet das beste Steak DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.03.2021: Dirk Hoffmann testet das beste Steak Deutschlands
44 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
Auf einem Hof in Siegerland gibt es angeblich das beste Steak Deutschlands - nicht nur, weil die Fleischqualität so hoch ist, sondern auch, weil die Rinder hier besonders gut leben sollen. Das Konzept ist in Deutschland einzigartig. Was es damit genau auf sich hat, und was den Betrieb von einem Bio-Hof unterscheidet, hat Koch Dirk Hoffmann gemeinsam mit Mark Junglas herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins