Hacks und Gadgets für die Fast Food ZubereitungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.06.2021: Hacks und Gadgets für die Fast Food Zubereitung
42 Min.Folge vom 14.06.2021Ab 12
Selbst bei Chefkoch Achim muss es ab und zu einfach Fast Food sein. Doch was taugen die Gadgets und Hacks aus dem Netz rund um Pommes, Burger und Co? Braucht man wirklich einen Burger Maker für die Mikrowelle? Und wie schmecken eigentlich "Loaded Fries"? Achim hat den Test gemacht. Und: Frag den Henze: Salatkracher
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins