Kabel Eins
42 Min. Ab 12

Eine Farm auf dem Wasser gibt es im Rotterdamer Hafen zu bestaunen. Die sogenannte "Floating Farm" erstreckt sich über drei Ebenen und versorgt so die Stadtbewohner mit nachhaltig produzierten Nahrungsmitteln. Sie bietet Platz für 35 Kühe, eine Molkerei und eine Auffangstation für Kuh-Jauche. "Abenteuer Leben" blickt hinter die Kulissen der schwimmenden Plattform. Und: Leges Hybrid Knaller: Churro Dog

