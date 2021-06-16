Die erste Floating Farm der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.06.2021: Die erste Floating Farm der Welt
42 Min.Folge vom 16.06.2021Ab 12
Eine Farm auf dem Wasser gibt es im Rotterdamer Hafen zu bestaunen. Die sogenannte "Floating Farm" erstreckt sich über drei Ebenen und versorgt so die Stadtbewohner mit nachhaltig produzierten Nahrungsmitteln. Sie bietet Platz für 35 Kühe, eine Molkerei und eine Auffangstation für Kuh-Jauche. "Abenteuer Leben" blickt hinter die Kulissen der schwimmenden Plattform. Und: Leges Hybrid Knaller: Churro Dog
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins