Folge vom 30.06.2021: Dinge, die (fast) keiner weiß
42 Min.Folge vom 30.06.2021Ab 12
Rebecca und Nadine beschäftigen sich mit Dingen, die fast keiner weiß: Was hat es beispielsweise mit dem Abschrecken von Eiern auf sich? Warum gehen Geldscheine beim Waschen nicht kaputt? Und wie viel Mikroplastik nehmen wir eigentlich zu uns? Und: Frag den Henze Exotenmenü / Wundermittel: Kieselgel/Alufolie
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins