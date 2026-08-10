Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.08.2026: DIY: Gartentor-Projekt
42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Handwerksmeister Steffen Döring hat ein Problem: Sein liebevoll angelegter Garten ist zur Straße hin komplett offen und jederzeit frei zugänglich. So kommt es immer wieder vor, dass unangekündigte Besucher direkt auf das Grundstück laufen. Das möchte er gemeinsam mit Reporter Tobias Ostler endlich ändern. Zusammen planen und bauen sie Schritt für Schritt ein massives, stabiles Gartentor – inklusive praktischer Einlass-Glocke. So entsteht ein individuelles DIY-Unikat.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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