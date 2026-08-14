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Abenteuer Leben täglich

Vietnam: Abenteuer im Inselparadies

Kabel EinsFolge vom 14.08.2026
Vietnam: Abenteuer im Inselparadies

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.08.2026: Vietnam: Abenteuer im Inselparadies

42 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Weiße Strände, türkisblaues Meer - und dazwischen: pure Abwechslung! Auf Phu Quoc trifft Insel-Idylle auf Adrenalin. Verrückte Freizeitparks mit Venedig-Nachbau, gigantische Seilbahnen über das Meer, Wasserparks mitten im Grünen - und mittendrin: echte vietnamesische Märkte mit Garküchen, Räucheraal und frischem Kokoswein. Tradition trifft auf Wahnsinn - und dass alles umrahmt von Traumstränden. Die Reporter Nick und Tobi stürzen sich ins vietnamesische Abenteuer!

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