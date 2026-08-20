Imbiss-Weltreise durch BerlinJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.08.2026: Imbiss-Weltreise durch Berlin
42 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Einmal rund um den Globus futtern – und das in Berlin. Achim und Henry düsen wieder mit Bus und Bahn kreuz und quer durch die Stadt, um Streetfood aus der ganzen Welt zu finden. Dabei entdecken sie neben chilenischen Empanadas und griechischen Pitas auch frischen Fisch. Sie treffen auf echte deutsche Hausmannskost und fantastische Germknödel. Von herzhaft bis süß, von bekannt bis völlig neu – langweilig wird es garantiert nicht. So wird die Hauptstadt kurzerhand zur Weltreise auf dem Teller.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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