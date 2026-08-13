Axels Backstube: Drei neue KreationenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.08.2026: Axels Backstube: Drei neue Kreationen
42 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Backen macht glücklich und ist absolut in. Unser Bäckermeister und Worldbaker Axel Schmitt zeigt wieder drei neue Backkreationen zum Nachmachen. Mit dabei sind ein leckeres Pizza-Brot, knusprige Brain-Food-Kekse und Brot-Schoko-Taler als kreative Idee zur Foodwaste-Vermeidung. Dabei zeigt Axel mit viel Leidenschaft, einfachen Tipps und jeder Menge Spaß, wie vielseitig Backen sein kann. Axel beweist wieder einmal: Backen ist geil, macht Spaß und bringt Genuss auf den Tisch!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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