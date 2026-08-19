Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.08.2026: Ein Messer für Timo
42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Profikoch Timo Hinkelmann ist leidenschaftlicher Messerliebhaber – und wagt sich jetzt selbst an den Amboss. In München schmiedet er unter Anleitung von Messerschmied Chris zum ersten Mal sein eigenes Messer. Dabei erlebt er hautnah, wie viel Können, Geduld und Präzision hinter echter Handwerkskunst stecken. Jeder Arbeitsschritt verlangt Konzentration und Fingerspitzengefühl. Und am Ende hält Timo ein ganz persönliches Küchenmesser in den Händen – selbst geschmiedet und garantiert einzigartig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins