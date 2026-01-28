Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 28.01.2026
43 Min.
Ab 12

Auf der größten Lebensmittelmesse in Köln trifft Innovation auf Geschmack. Profikoch Semi Hassine nimmt die neuesten Food-Trends unter die Lupe: von Käsekrainer mit Mac & Cheese über vegane Burger und Hybrid-Menüs bis hin zu Tiefkühl-Smashburgern. Pizza für die Heißluftfritteuse und trinkbares Kollagen sorgen für zusätzliche Überraschungen. Welche Ideen überzeugen wirklich – und was bleibt nur ein verrückter Trend?

