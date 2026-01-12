Die Lecker Checker: Eier mal ganz andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.01.2026: Die Lecker Checker: Eier mal ganz anders
42 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Eier gehen immer – aber bitte kreativ! Auf vielfache Nachfrage nehmen die Lecker Checker Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann neue Eier-Rezepte aus dem Internet unter die Lupe. Von fluffigen Wolken-Eiern über ein Omelette mit Haferflocken und Käse bis hin zu Rührei aus dem Waffeleisen und dem legendären Trick mit dem goldenen Ei. Was klappt wirklich, was schmeckt – und was ist nur ein Internet-Mythos?
