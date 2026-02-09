DIY-Projekt Wintertraum: Eine Eisbahn für den GartenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.02.2026: DIY-Projekt Wintertraum: Eine Eisbahn für den Garten
42 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Eine eigene Eislaufbahn im Garten – inspiriert von einem Internetvideo und realisierbar für unter 500 Euro. Benötigt werden nur drei Grundelemente: robuste Folie, Kanalrohre und Wasser. Voraussetzung ist ein möglichst ebener Untergrund. Dazu entstehen Sitzbank und Stehtisch als Zusatzprojekte. Wegen wechselnder Wetterbedingungen ist viel Improvisation gefragt. Doch am Ende bleibt die spannende Frage: Funktioniert das DIY-Projekt wirklich?
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
