Kabel EinsFolge vom 11.02.2026
Folge vom 11.02.2026: Von Würfelburger bis Mucki Brot: Axel Schmitt testet Backkreationen

43 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Bäckermeister Axel Schmitt wagt sich an spannende, herzhafte Backkreationen. Der quadratische „Minecraft Burger“: außen kross, innen saftig mit lecker schmelzendem Käse. Außerdem das „Mucki Brot“: ein echtes Proteinwunder aus Proteinpulver, Quark und Ackerbohnenflakes. Und für echte Käsefans: das "Triple-Cheese-Brötchen" mit drei Käsesorten und knusprigem Bacon. Überraschend anders. Überraschend gut.

