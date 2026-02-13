Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hāngī hautnah: Ernten, garen, genießen

Kabel EinsFolge vom 13.02.2026
43 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Vergessen ist der klassische Grill: Abenteuer Leben Reporter Daniel entdeckt in Neuseeland Hāngī, das traditionelle Erdofen-BBQ der Māori. In einem rituellen Verfahren garen Fleisch und Gemüse auf heißen vulkanischen Steinen tief in der Erde. Die Zutaten stammen aus der Region – und Daniel packt beim Ernten selbst mit an. Heute ist diese jahrtausendealte Kochkunst nicht nur gelebte Tradition, sondern auch eine beliebte Touristenattraktion. Wie schmeckt das ursprünglichste BBQ der Welt?

