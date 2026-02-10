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Abenteuer Leben täglich

Schritt für Schritt zur Profi-Pizza

Kabel EinsFolge vom 10.02.2026
Schritt für Schritt zur Profi-Pizza

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.02.2026: Schritt für Schritt zur Profi-Pizza

42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Pizza wie beim Italiener – das ist Dirk Hoffmanns absolutes Leibgericht. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt der Profikoch wie aus frischem Hefeteig die perfekte Pizza entsteht, welches Mehl sich am besten eignet und warum der Teig nur mit den Händen geformt werden sollte. Als Belag dient fertige Passata und frischer Wildlachs – so entsteht eine klassische Pizza Salmone. Dazu gibt es wertvolle Profi-Tipps. Der Zeitaufwand: rund drei Stunden.

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