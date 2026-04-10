Kulinarisches Melbourne: Von Croissants bis KrokodilJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.04.2026: Kulinarisches Melbourne: Von Croissants bis Krokodil
43 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Melbourne wird oft als kulinarisches Zentrum gefeiert – und Reporter Daniel geht der Sache auf den Grund. In der australischen Metropole entdeckt er eine beeindruckende Bandbreite an Aromen: von herausragendem Croissant über traditionellen chinesischen Hot Pot bis hin zu intensiven indischen und mediterranen Spezialitäten. Geduld ist gefragt, sogar für ein Getränk steht er lange an. Auf seiner Reise trifft er zudem eine Influencerin, mit der er eine ungewöhnliche Delikatesse probiert: Krokodil.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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