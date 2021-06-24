Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Folge vom 24.06.2021
Ein Paar aus Thüringen will für den Enkel den Traum vom eigenen Wohnmobil verwirklichen, doch der Verkäufer dreht den beiden einen überteuerten Totalschaden an. Ein anderer bezahlte tausende Euro für ein Motorrad, von dem bis jetzt jede Spur fehlt.

