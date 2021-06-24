Wenn Händler den Fahrtraum zum Albtraum machenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 24.06.2021: Wenn Händler den Fahrtraum zum Albtraum machen
89 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 6
Ein Paar aus Thüringen will für den Enkel den Traum vom eigenen Wohnmobil verwirklichen, doch der Verkäufer dreht den beiden einen überteuerten Totalschaden an. Ein anderer bezahlte tausende Euro für ein Motorrad, von dem bis jetzt jede Spur fehlt.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH