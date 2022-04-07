Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Dolce Vita oder bittere Abzocke in Palermo und Rom?

Kabel Eins
Folge vom 07.04.2022
Dolce Vita oder bittere Abzocke in Palermo und Rom?

Dolce Vita oder bittere Abzocke in Palermo und Rom?Jetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 07.04.2022: Dolce Vita oder bittere Abzocke in Palermo und Rom?

90 Min.Folge vom 07.04.2022

Pünktlich zu den Osterferien in ganz Deutschland erwacht bei vielen wieder die Reiselust. Peter Giesel ist nach Florenz, Palermo und Verona gereist und warnt vor fiesen Abzockmaschen: E wird Zeuge einer Touristenfalle für Ape-Fans! Keine festen Preise und fragwürdige Fahrpläne machen aus einem vermeintlichen Urlaubshighlight eine echte Enttäuschung. Und: Geldgierige Legionäre in der italienischen Hauptstadt.

