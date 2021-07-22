Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Mogelpakete im Urlaub: Schein ist nicht Sein

Kabel Eins
Folge vom 22.07.2021
Mogelpakete im Urlaub: Schein ist nicht Sein

Folge vom 22.07.2021: Mogelpakete im Urlaub: Schein ist nicht Sein

89 Min.
Ab 6

Diesmal reist Peter Giesel nach Barcelona. Er deckt auf, wie mit gefälschten Fußballtrikots viel Geld verdient wird und welche Shops man auf der berühmten Einkaufsmeile "La Rambla" lieber links liegen lässt. Außerdem kommt er in Athen Ticketabzockern auf die Spur, die überteuerte Eintrittskarten zur Akropolis verkaufen. Und auch die Taxifahrer der Stadt versuchen, ihm Geld aus der Tasche zu ziehen.

