Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 08.07.2021: Wenn Camperseele und Ferienkapitän abgezockt werden
Ob Camperseele oder Ferienkapitän, in Deutschland werden Urlaubsträume wahr. Wenn nicht, kommt Peter Giesel ins Spiel. Er kümmert sich um Campervan-Abzocke, erfundene Rabattversprechen und Bootsverkaufbetrüger. Alles für seine Zuschauer!
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH