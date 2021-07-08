Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 08.07.2021
Folge vom 08.07.2021: Wenn Camperseele und Ferienkapitän abgezockt werden

91 Min.Ab 6

Ob Camperseele oder Ferienkapitän, in Deutschland werden Urlaubsträume wahr. Wenn nicht, kommt Peter Giesel ins Spiel. Er kümmert sich um Campervan-Abzocke, erfundene Rabattversprechen und Bootsverkaufbetrüger. Alles für seine Zuschauer!

