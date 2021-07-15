Süße Früchte oder saure Abzocke auf Madeira?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 15.07.2021: Süße Früchte oder saure Abzocke auf Madeira?
58 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 6
Peter Giesel kommt auf der portugiesischen Sonneninsel Madeira Obsthändlern auf die Spur, die Kunden in die Irre führen. Außerdem wird der Experte auf eklige Bakterienfarmen in Mietwägen aufmerksam.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH