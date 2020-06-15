Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 102vom 15.06.2020
Zu tief ins Glas geschaut - Bundespolizei Hamburg HBF

Zu tief ins Glas geschaut - Bundespolizei Hamburg HBFJetzt kostenlos streamen

Folge 102: Zu tief ins Glas geschaut - Bundespolizei Hamburg HBF

64 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 12

Hamburg Hauptbahnhof - Sascha und Timo von der Hamburger Bundespolizei sind auf Streife unterwegs. Zu ihren Aufgaben gehört es, präventiv zu handeln und Gefahrensituationen zu vermeiden. Sie müssen schnell reagieren, als sie einen alkoholisierten Mann sehen. Und: Jedes Jahr gibt es mehr als 100.000 Unfälle auf deutschen Baustellen. Aus diesem Grund kontrollieren Thomas Schwarz und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft Bau in Dortmund Baustellen.

