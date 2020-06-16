Rettungsdienst Weiden in der Oberpfalz: Brand im HausJetzt kostenlos streamen
Folge 103: Rettungsdienst Weiden in der Oberpfalz: Brand im Haus
64 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12
Weiden in der Oberpfalz in Bayern. Einsatz für Notfallsanitäter Stefan Diesenbacher und Rettungssanitäter Lukas Dellinger vom Bayerischen Roten Kreuz. In einer Wohnung ist ein Rauchmelder angegangen. Kommen die Sanitäter rechtzeitig an? Und: Lüneburg in Niedersachsen. Heike Salland und Volker Weber vom Ordnungsamt kontrollieren Falschparker. In der Fußgängerzone blockiert ein Fahrzeug eine Feuerwehrzufahrt. Bei einem Notfall kann das schwerwiegende Folgen haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12